المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي في سرقة توك توك بالإكراه بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15سنة في سرقة توك توك من سائق والشروع في قتله وذلك بالإكراه وتحت تهديد السلاح النارى محاولين قتله بمنطقة الشرابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من سائق تم الاعتداء عليه وأخذ التوك توك منه بالإكراه عن طريق تشكيل عصابي ومحاولة قتله وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وتبين لشخصين منهم معلومات جنائية وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.