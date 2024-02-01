الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي في سرقة توك توك بالإكراه بالشرابية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15سنة في سرقة توك توك من سائق  والشروع في قتله وذلك بالإكراه وتحت تهديد السلاح النارى محاولين قتله بمنطقة الشرابية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من سائق تم الاعتداء عليه وأخذ التوك توك منه بالإكراه عن طريق تشكيل عصابي ومحاولة قتله وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وتبين لشخصين منهم معلومات جنائية وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق قتل سرقة الشروع في القتل نصب حوادث الدستور

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