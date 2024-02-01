من بينها الثور والقوس.. أبراج تعتبر الأكثر حظا بالمال خلال 2024

يبحث عشاق الفلك والأبراج عن توقعات عام 2024 الجديد، متساءلين عن حظهم هذا العام من الناحية المالية، وهل ستختلف عن العام الماضي أم لا، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية وفقا لموقع "Hindustan times"

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

يُعرف برج الثور، بتصميمه الذي لا يتزعزع وعمليته، غالبًا ما يتمتع الأشخاص المولودون في تاريخ هذا البرج هذه بأخلاقيات عمل قوية ولديهم اهتمام شديد بالفرص المالية، إن نهجهم المنهجي في إدارة الأموال.

إلى جانب صبرهم الفطري، يسمح لهم بتراكم الثروة بشكل ثابت مع مرور الوقت، يُعرف سكان برج الثور أيضًا بحبهم للرفاهية ووسائل الراحة المادية، لكنهم بارعون في الموازنة بين تساهلهم وتوفير المال.

برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

يمتلك برج الأسد جاذبية طبيعية غالبًا ما تجذب الوفرة إلى حياتهم، تحكمه الشمس المشرقة، ويتمتع برج الأسد بالثقة والتفاؤل، وهي صفات تخدمه جيدًا في الأمور المالية والمالية، الأشخاص المولودون في هذا البرج لا يخافون من خوض المخاطر المحسوبة، وغالبًا ما تؤدي جرأتهم إلى مشاريع وفرص مربحة لنموهم المالي، يُعرف برج الأسد أيضًا بكرمه واستعداده لمشاركة ثرواته مما يعزز حظه المالي.

برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

يتمتع مواليد برج القوس بالمغامرة والتفاؤل، ولديهم موهبة فطرية لتحويل أحلامهم إلى حقيقة. يحكم كوكب المشتري، كوكب الوفرة والتوسع.

يمتلك مواليد برج القوس رؤية عالمية واسعة تسمح لهم برؤية الفرص التي لا يمكن للآخرين رؤيتها وغالبًا ما يقودهم تفاؤلهم الطبيعي وروح المغامرة إلى مساعي مربحة، سواء في العمل أو في الحياة.

يُعرف مواليد القوس أيضًا بحظهم في مشاريع المضاربة، مثل الاستثمارات والقمار، على الرغم من أنه يُنصح بتوخي الحذر لتجنب السلوك المتهور.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

عملي ومنضبط، برج الجدي هم سادة التخطيط المالي والاستراتيجية، يحكمه زحل، كوكب الهيكل والمسؤولية.

يتعامل برج الجدي مع الأمور المالية بعقلية منهجية وموجهة نحو الهدف، الجدي لا يخافون من العمل الجاد وهم على استعداد لبذل الجهد اللازم لتحقيق النجاح المالي في الحياة.

كما يُعرف مواليد برج الجدي أيضًا بصبرهم ورؤيتهم طويلة المدى، مما يسمح لهم بمواجهة التحديات المالية بمرونة وتصميم.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير)

غالبًا ما يسير برج الدلو على إيقاع الطبول الخاصة بهم عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية. يحكمه أورانوس، كوكب الابتكار والأصالة.

يمتلك برج الدلو منظورًا فريدًا يمكّنهم من التفكير خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بتراكم الثروة، غالبًا ما ينجذب هؤلاء الأفراد إلى الصناعات المتطورة وفرص الاستثمار الرائدة التي قد يتجاهلها الآخرون.

يُعرف برج الدلو أيضًا بطبيعته الخيرية، وغالبًا ما تجتذب مساعيه الإيثارية الكارما المالية الإيجابية.