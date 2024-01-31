الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صفاء النجار: جمال الغيطاني نموذج إنساني عظيم تعلمت منه الكثير في مجال الأدب (فيديو)

صفاء النجار
صفاء النجار

قالت الدكتورة صفاء النجار، إن جمال الغيطاني نموذج إنساني عظيم تعلمت منه الكثيرفي مجال الأدب، قدم لها دعم كبير في كتابتها على الرغم من عدم وجود علاقة وطيدة بينهم، إلا أنه كان داعم كبير لها، لافتا إلى أنه في إحدى المرات عرضت عليه إحدى روايتها وكان تعليقه عليها انها رواية "ذوقها حلو" وهو التعليق الذي لم تنساه.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة " جمال الغيطاني " ضمن فعاليات محور"مشروعات السرد العربي" في الصالون الثقافي ببلازا ٢ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأربعاء.

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معرض القاهرة للكتاب يناقش "مستقبل الصحافة الورقية"

 

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الباز: أفتقد شهادة جمال الغيطاني في برنامج الشاهد (فيديو)

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الدكتورة صفاء النجار جمال الغيطاني مجال الأدب ضمن فعاليات محور مشروعات السرد العربي معرض القاهره الدولي للكتاب معرض للكتاب

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