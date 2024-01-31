رئيس جامعة حلوان يبحث مع سفير تشاد سبل التعاون المشترك

قال رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، إننا نحرص على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لطلابنا الوافدين، في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة للجامعة، التي تقضي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع سفير دولة تشاد في القاهرة تشوناي إليمي حسن، والممثل التجاري بالسفارة الدكتور فضل آدم، والمنسق الثقافي بالسفارة الدكتور نبيل نصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.



وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد بمجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا، بجانب مناقشة أوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، كذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.