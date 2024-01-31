طلاب الأزهر يُبدعون في حب مصر ويُبهرون زواره بمعرض الكتاب

قدمت فرقة الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، مجموعة متميزة من الأناشيد والقصائد الدينية والابتهالات في حب مصر الغالية، بجناح الازهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وجذبت الفقرات المتنوعة التي قدمها طلاب الأزهر الشريف، زوار جناح الأزهر وتفاعلوا مع قوة وتميز أداء الطلاب، وأظهرت العروض والفقرات أهمية الانتماء للوطن، وتأكيد محورية الدور المصري في دعم القضايا العربية والإسلامية.

وخلال العرض الفني وجهت الفقرات رسالة بضرورة الدفاع عن أرض مصر الغالية ورفض محاولات العبث بمقدرات الوطن؛ في إطار دور الأزهر التعليمي والوطني، ودعمه لقدرات طلابه الثقافية والفنية وتشجيعهم على تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لديهم.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

WhatsApp Image 2024-01-31 at 12.49.13 PM

WhatsApp Image 2024-01-31 at 12.49.12 PM