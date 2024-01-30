الكشف على 1186 مريضًا من أهالى قرية البنجر غرب الإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافله طبية بقرية بنجر6، استمرت ليومين بوحدة بنجر6 بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، والتي تبعد 26 كم عن أقرب مستشفي عام، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 7 تخصصات (باطنة - أطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - رمد) وشارك فيها 46 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت ندا إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1186 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 216 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و146 تحليلًا بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية علاوة على فحص 101 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 610 مواطنين من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وتفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأحد الماضي سير العمل بمستشفى القباري التخصصي.



وبدأت وكيل الوزارة، زيارتها بتفقد مركز الأورام وأطلعت على نسب الإشغال والتردد والتعرف على خط سير المريض منذ دخوله المركز وتفقد سير العمل بالعيادات وصيدليات الصرف وقسم الصيدلة الإكلينيكية، وغرفة فتح الملفات الجديدة، وعيادة الألم وعيادة التغذية، وعيادة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

كما تم تفقد وحدة الغسيل الكلوي والتى تعمل بقوة 35جهاز غسيل كلوي وقسم الأطفال والذى يضم 23 حضانة لحديثي الولادة و3 أسرة للعناية المركزة للأطفال ووحدة العناية المركزة والتي تضم 17 سريرا، ويتم حاليًا العمل على الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وزيادة عدد أسرة العناية المركزة، كما تفقدت سيادتها قسم العلاج الكيماوي وقسم الطب النووى والمكتبة وقاعات التدريب والمعامل وبنك الدم.

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