الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بحضور وزير الرياضة.. اللجنة الأوليمبية تناقش عددًا من الملفات المهمة

اجتماع للجنة الاولمبية
اجتماع للجنة الاولمبية في حضور وزير الرياضة

عقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسرإدريس، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، داخل مقر اللجنة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ورحب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعلى حرصه على حضور جانب من اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، كما رحب بوفد الوزارة المرافق له متعهدًا باستمرار تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تطوير الرياضة المصرية وتأهيل المزيد من اللاعبين إلى أوليمبياد باريس 2024.

من جانبه رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية الوطني وحرصهم على استمرار الارتقاء بالاتحادات الرياضية، وعلى النجاح الذي تحقق على مدار الفترة الماضية بجانب إنهاء عدد من الملفات الخاصة باللجنة الأوليمبية بنجاح منقطع النظير لتحقيق المزيد من الاستقرار والتطوير الذي يصب في النهاية لصالح الرياضة.

وجدد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة الأوليمبية المصرية وتوفير كافة المتطلبات للاتحادات الرياضية وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بملف المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ومناقشة ملف استضافة مصر دورة الألعاب الإفريقية 2027 والتي تتطلب تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية، لما تمتلكه من منشآت رياضية غاية في التطور وبنية تحتية عملاقة ساهمت في تحقيق طفرة ضخمة على مستوى جميع المجالات خاصة المجال الرياضي.

وتقدمت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للرياضة بعد تهنئته الغالية للمنتخب المصري لكرة اليد إثر الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأوليمبياد باريس 2024، مشيدًا بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني».

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