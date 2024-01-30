إنجى أنور: إسرائيل ترفض مفاوضات باريس بشأن وقف إطلاق النار

قالت الإعلامية إنجي أنور إنه بعد 116 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طالبت وثيقة باريس الاحتلال بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة على 3 مراحل، كما عاد مقترح الكونفدرالية للنور من جديد لحل القضية الفلسطينية.

وأوضحت أنور، خلال تقديمها برنامج مصر جديدة، المذاع على شاشة ETC، أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل ترفض تمامًا الدخول في أي مفاوضات منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما رفضوا كل الصفقات السياسية المطروحة وأهمها مفاوضات باريس التي تعمل على وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية لدى حركة حماس.