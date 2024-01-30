الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفا: 11 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وسط غزة

غزة
غزة

أعلنت وكالة وفا الفلسطينية، وقوع 11 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الحدبة بدير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “إكسترا نيوز”.

القصف الإسرائيلي 

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء أمس، الطوابق العلوية لمستشفى "العودة" شمال قطاع غزة بعدد من القذائف، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالمبنى ومركبات الإسعاف وإصابة بعض الأشخاص، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

استمرار الحرب بغزة 

وأفادت الوكالة في قطاع غزة بأن 3 قذائف سقطت في الطابقين الثالث والرابع للمستشفى، ما أسفر عن 5 إصابات إحداها خطيرة.

وقال د.سعيد جودة، استشاري جراحة العظام بالمستشفى:"أثناء قيامنا بأداء مهامنا تجاه الجرحى قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق 3 قذائف تجاه الطوابق العلوية".

وفا شهداء غزة استمرار الحرب بغزة اكسترا نيوز نبأ عاجل

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