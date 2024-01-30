الأمم المتحدة: علينا أن نقر بالدور الذى تلعبه الأونروا فى تسليم المساعدات لغزة

أعلنت منسقة الأمم المتحدة عن أنه من الضروري أن تُقر الأمم المتحدة بالدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

الأونروا

وأعلنت أيسلندا وإستونيا عن تعليق تمويلهما لوكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة الأونروا، وتأتي هذه الخطوة في ضوء الادعاءات التي قدمتها إسرائيل بأن بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

تعليق المساعدات الإنسانية في غزة

وأعلن وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا، التعليق للتمويل ودعا إلى "تحقيق سريع ومتعمق" في "الادعاءات الخطيرة للغاية".