البيت الأبيض: واشنطن سترد "بإجراءات متعددة" على هجوم الطائرات فى الأردن

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها رد متدرج على غارة الطائرات بدون طيار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن الرد الأمريكي قد يتضمن إجراءات متعددة وليس إجراء واحدًا.

قال كيربي: انه من العدل أن تتوقع أننا سوف نرد بطريقة مناسبة، ومن الممكن جدًا أن ما ستراه هو نهج متدرج هنا، وليس مجرد إجراء واحد، ولكن في الأساس إجراءات متعددة.

وجاءت تعليقاته بعد أن قال جو بايدن إنه اتخذ قراره بشأن كيفية الرد على هجوم الطائرات بدون طيار في الأردن.

اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين

وفي السياق ذاته، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، برئيس الوزراء القطري الزائر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في واشنطن في وقت سابق اليوم لمناقشة الجهود الجارية لتأمين اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جيك سوليفان.

وقال كيربي، للصحفيين، إن سوليفان، سيجتمع أيضًا في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض مع عدد من أفراد عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بتوجيه مياه البحر إلى أنفاق غزة في محاولة لتدمير شبكة تحت الأرض مترامية الأطراف يستخدمها نشطاء حماس.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه "نفذ قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في قطاع غزة عن طريق توجيه كميات كبيرة من المياه إلى الأنفاق".

وهي جزء من مجموعة من الأدوات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتحييد التهديد الذي تشكله شبكة أنفاق حماس تحت الأرض.

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبرالماضي أن الجيش الإسرائيلي بدأ بضخ مياه البحر من البحر الأبيض المتوسط إلى أنفاق حماس تحت الأرض في غزة.

وكان هناك 1300 نفق على امتداد 500 كيلومتر (310 أميال) في غزة عند بداية الحرب في أكتوبر، وفقًا لدراسة أجرتها الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت.