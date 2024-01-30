مؤسس "هرموبولس الجديدة": كتابي الجديد بمعرض الكتاب مكثف وزاخر بالمعلومات

قالت أستاذ واستشاري الطب النفسي مؤسس مشروع "هرموبولس الجديدة للتراث والتنمية" الدكتورة مرفت عبد الناصر، إن كتابها الجديد "الطريق إلى هرموبولس الجديدة..تاريخ وفلسفة ومستقبل مدينة هرمس" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، ويتم توقيعه في 3 فبراير المقبل هو مؤلف مكثف وزاخر بالمعلومات الجديدة.

وأوضحت الدكتورة مرفت عبد الناصر- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مدينة هرمس هي مدينة "تحوت" فـ"هرمس" هو المرادف الإغريقي لـ"تحوت" الذي يعرف في مصر القديمة بإله الحكمة وسيد الكتابة ومخترع الحروف الهيروغليفية وحامي المفكرين والكتاب والمبدعين والمعالجين لأن الحكمة كانت مرتبطة في مصر القديمة بالتطبيب أو بعلاج الروح، منوهة بأن كتاب "الطريق إلى هرموبولس الجديدة" يتضمن عدة أجزاء أولها يتناول تاريخ المنطقة الأثرية (آثار تونا الجبل والأشمونيين التي هي الاسم الحالي لمدينة هرموبوليس).



وأضافت أن الجزء الثاني من الكتاب يتحدث عن الفلسفة التي خلقت من هذا المكان لأن في مصر القديمة كانت هناك مراكز لتصنيع الفكر، مشيرة إلى أن الفلسفة الهرمسية للأسف قد نسبت للإغريق لفترات طويلة، لولا اكتشاف مكتبة نجع حمادي عام ١٩٤٥ م، وتدور هذه الفلسفة في مجملها على نقاط أساسية وهي أن الأسرة البشرية هي أسرة واحدة بغض النظر عن اللون أوالعرق أوالديانة أو العقيدة، وأن هناك ضرورة أساسية لكي يحقق الإنسان التناغم والانسجام والتكامل مع الآخر ومع الطبيعة فهي مسألة التصالح بين الإنسان ونفسه والتصالح مع الآخر وتقبله، وأنه بدون احترام البيئة لن يتحقق التوازن.

وتعرج الكاتبة إلى توضيح كيفية تطبيق هذه الفلسفة في العصر الحديث، وذلك في الجزء الثالث من كتابها، من خلال الفلسفات الحديثة ونظرة رواد الطب النفسي التحليلي الوجودي والمفكرين الذين أغلبهم في القرن العشرين.

وألمحت إلى أن الجزء الأخير من الكتاب يتناول مشروعها لإحياء روح هذا المكان في "هرموبولس الجديدة"، وهو مشروع تنموي عبارة عن قرية إيكولوجية أو بيئية مشيدة بطراز معماري بيئي متوازن يحقق التناغم والانسجام ويبرز القيمة الكبيرة للآثار التي في محيطه، فهي بالقرب من آثار تونا الجبل، مبينة أن المشروع يضم "مزرعة بيئية" يتم فيها إحياء النباتات والأشجار المصرية القديمة، ومركزا للضيافة، بالإضافة لمركز ثقافي، مضيفة "نحن بصدد إنشاء مجمع للفنون والصناعات الإبداعية".



وأشارت إلى أنه يتم إقامة عدة فعاليات ثقافية في مؤسسة "هرموبولس الجديدة" أهمها مهرجان "تحوت"، لافتة إلى أن المهرجان الأخير كان حول علاقة الكاتب "بيتوزيروس" الذي قد خدم في هرموبولس ومقبرته في تونا الجبل، وعميد الأدب العربي طه حسين الذي له استراحة في تونا الجبل وكانت ذكرى وفاته الخمسين في 2023، مشيرة إلى أن "بيتوزيريس" سجل سيرته على جدران مقبرته، وبين الشخصيتان حوالي 2000 سنة أو أكثر، فكنا نرى كيف كان الاثنان مجددين ونهضويين في عصورهما.

وأشارت الدكتورة مرفت عبد الناصر إلى إصداراتها الأخرى، التي أبرزها: موسوعة حضارة مصر القديمة المصورة، وهي تقع في 40 جزءا، وقد فازت بجائزة أفضل كتابات الأطفال (جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل" في عام 1998م، موسوعة "تاريخ الأفكار" والتي تقع في 3 أجزاء ومن إصدارات الهيئة العامة للكتاب، و"تاريخ الحضارات القديمة"، "نقش البردي..مقتطفات من الأدب المصري القديم" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، "إيزيس وبناتها"، "اللوتس حكاية زهرة تحتضن الوجود"، كتاب "لماذا فقد حورس عينه..قراءة جديدة في الفكر المصري القديم" الذي صدر في طبعتين، الأولى عام 2005، والثانية في عام 2020.

ولفتت إلى التأثير الكبير لشخصية "إيمحوتب" على حياتها، والذي أدخلها عالم المصريات بشكل واسع كونه كان طبيبا ومفكرا وكاتبا وحكيما ومهندسا "نفذ بناء أول هرم في التاريخ "هرم سقارة".

وللدكتورة مرفت عبد الناصر مؤلفات إنجليزية مهمة عن علم المصريات ودور الثقافة في نشأة المرض النفسي ولديها باللغة العربية العديد من المقالات والكتب في الأدب والنقد والفلسفة وعلم المصريات، والكثير من مؤلفاتها موجه لثقافة القارئ الصغير.