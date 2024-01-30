الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى صحة نفسية: الأمان هو أول احتياج فطرى للإنسان

الأمان
الأمان

قال د.أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن أغلب المواطنين لديهم خوف شديد من التعلق بالآخرين، أو الخوف من عدم تكملة العلاقة مع الطرف الذي يحبه، وهذا الخوف يؤدي إلى عدم وجود أمان في هذه العلاقة وبالتالي يكون فناؤها هو الخيار المُترقب.

العلاقات السامة

أضاف هارون، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية “DMC” أن الأمان هو أول احتياج فطري يحتاجه الإنسان.

تابع أن فطرة الله التي فطر عليها الإنسان هو الشعور بالأمان في المقام الأول عن الغذاء والشراب وغيره من أساسيات الوجود البشري.

الأمان في العلاقات 

وواصل "إذا لم يتوجد عنصر الأمان في علاقة تكون هذه العلاقة سامة ومؤذية، ويكون في هذا الموضع الهروب والابتعاد عن هذه العلاقة النجاة والنجاح، إذا دخل الخوف في أي علاقة يتخللها الحزن، وإذا استمر أصبحت العلاقة مريضة، وإذا استمر أصبحت العلاقة مُمرضة".

احمد هارون استشاري صحة نفسية دي ام سي لعلهم يفقهون الدكتور أحمد هارون

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