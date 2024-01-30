الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لسائق هتك عرض فتاة في الأزبكية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، سائق بالسجن 7 سنوات، بتهمة الاعتداء على فتاة وهتك عرضها  بمنطقة الأزبكية.

نتائج التحقيقات

كانت تحقيقات النيابة العامة، أفادت بأن المتهم "ع.ا" سائق هتك عرض الفتاة "ر.م"، بغير رضاها وبتهديدها مستغلا تواجدها بمفردها واختلى بها، بعيدا عن أعين ذويها داخل مسكنه الكائنة بدائرة القسم.

 

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ترجع الواقعة لتلقي قسم الأزبكية بلاغا من أسرة المجني عليها تتهم فيه سائق بهتك عرض ابنتهم وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هتك عرض الأزبكية هتك عرض فتاة السجن 7 سنوات محكمة جنايات القاهرة

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