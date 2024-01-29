مقتل سائق أتوبيس فى أوسيم.. والتحريات: "خلاف على تكاليف الإصلاح"

شهد مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، مصرع سائق أتوبيس علي يد سمكري وشقيقه في مشاجرة نشبت بين الطرفين بعد نشوب خلاف بينهما على تكاليف إصلاح الأتوبيس.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود متوفي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول سائق أتوبيس "متوفي"، تباع الأول، وطرف ثان شقيقين يعملان بورشة سمكري سيارات ملكهما، بسبب خلاف مالي ثمن إصلاح الأتوبيس ملك الأول، وخلال ذلك قام الطرف الثاني بالتعدي علي الطرف الأول محدثين إصابة السائق التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.