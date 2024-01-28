بعد مقتل 3.. نائبة الرئيس الأمريكى: سنحاسب جميع المسئولين عن الهجوم على قواتنا

قالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إنهم سيواصلون محاربة الإرهاب، مرددة: “سنحاسب جميع المسئولين عن الهجوم على قواتنا”، خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق.

وقال، خلال تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية": "3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة، على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا".