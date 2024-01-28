استضافت جامعة القاهرة الاجتماع الثانى لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، الذى يضم جامعات "القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر وبنها"، وذلك بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وليد محمد السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية نائبًا عن الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر.

وخلال اللقاء تم تشكيل المكتب الفني لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إعداد بروتوكول تعاون يهدف لإيجاد شراكة مستمرة ومستدامة لمواجهة القضايا القومية التى تهم إقليم القاهرة الكبرى.

وأكد أعضاء تحالف جامعات القاهرة الكبرى على أهمية توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئات والتجمعات الصناعية على مستوى القاهرة الكبرى "٦ أكتوبر- العبور- ١٥ مايو"، وتعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ودعوة ممثلين من اتحاد الصناعات ووزارة التضامن الاجتماعي لحضور الاجتماع، وتم طرح أفكار مبتكرة للتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الحضارية.

وخلال الاجتماع تم التنسيق بين جامعات إقليم القاهرة الكبرى للتجهيز والإعداد لقوافل تنموية شاملة في المناطق الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

بالإضافة إلى تنظيم مسابقة موحدة بين جامعات التحالف عن مصادر الطاقة البديلة وتنظيم ندوات وحملات توعوية على هامش احتفالية يوم البيئة العالمي ومناقشة الموضوعات المطروحة للتنمية المجتمعية ضمن مبادرة "وعى".

وفي سياق آخر أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء الجولة الدراسية التي تمت في المملكة المتحدة ببريطانيا، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 يناير حتى 13 يناير الجاري، بحضور مديري مراكز التوظيف كممثلين عن الأقاليم السبعة، وذلك ضمن مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وتضمنت الجولة الدراسية للمملكة المتحدة زيارة 5 جامعات دولية ومراكز التوظيف الخاصة بكل جامعة؛ للاطلاع على أحدث ما يتم في مراكز التوظيف في الجامعات الدولية وأحدث ما وصلت إليه الدول في نظام التوجيه الوظيفي.