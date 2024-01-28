فوائد لتقليل وقت الشاشة للصحة العقلية

يؤثر البقاء ملتصقًا بالشاشات أو الأجهزة الإلكترونية طوال الوقت على عدة جوانب من صحتنا دون أن ندرك ذلك بشكل واع، من التأثير على جودة النوم، ووظائف المخ، إلى تعزيز السمنة والاكتئاب، فإن الحياة التي تقودها التكنولوجيا تجعلنا عرضة للعديد من الاضطرابات والأمراض.

مجرد بضع دقائق من مشاهدة الشاشة يمكن أن يؤخر إطلاق الميلاتونين لعدة ساعات ويعطل ساعة الجسم، مما قد يؤدي بدوره إلى اختلال التوازن الهرموني والتهاب الدماغ، يمكن أن يؤدي وقت الشاشة والألعاب إلى إطلاق كمية زائدة من الدوبامين، مما قد يؤدي إلى تقليل حساسية نظام المكافأة في دماغنا، مما قد يجعل من الصعب على الشخص التركيز على المهام الحاسمة والشعور بالرضا أيضًا عندما لا تكون الأدوات موجودة، ناهيك عن أن التوتر المزمن الناتج عن زيادة وقت الشاشة يمكن أن يعرضنا للخطر.

وفقا لموقع hindustantimes حتى لو لم تكن قادرًا على الابتعاد تمامًا عن الأدوات والشاشات، فإن تقليل وقت الشاشة يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك العقلية، إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، فيجب عليك محاولة التخلص من الشاشة قبل ساعتين من موعد النوم لمساعدة جسمك على الالتزام بدورة النوم والاستيقاظ الطبيعية، يمكن أن يساعد قضاء وقت أقل أمام الشاشة أيضًا عقلك على التعافي وإعادة الشحن ويعزز التركيز ومهارات حل المشكلات، يمكن أن يساعدك الابتعاد عن الشاشات لبعض الوقت أيضًا على إدارة التوتر بشكل أفضل لأنه يعزز اليقظة الذهنية، بدلًا من الإفراط في المشاهدة، فإن مقابلة صديق سيزيد من بهجتك وسعادتك.

فوائد تقليل وقت الشاشة على الصحة العقلية

1. تحسين جودة النوم: يمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات، خاصة قبل النوم، إلى تعطيل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية، ويتداخل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات مع إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم النوم. من خلال تقليل وقت الشاشة في المساء، قد يشعر الأفراد بتحسن في نوعية النوم، مما يؤدي إلى تحسين المرونة العقلية والعاطفية.

2. تعزيز الوظيفة الإدراكية: التعرض لفترات طويلة للشاشات، سواء من خلال العمل أو الترفيه، يمكن أن يساهم في التعب العقلي وانخفاض الوظيفة الإدراكية، إن أخذ فترات راحة من الشاشات يسمح للعقل بالراحة وإعادة الشحن، مما يعزز التركيز والإبداع ومهارات حل المشكلات بشكل أفضل، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الوضوح العقلي والإنتاجية بشكل عام.

3. الحد من التوتر: يمكن أن يساهم الاتصال المستمر والتعرض للمحفزات الرقمية في زيادة مستويات التوتر، يوفر تقليل وقت الشاشة فرصة للانفصال عن العالم الافتراضي، مما يعزز الشعور بالهدوء واليقظة.

4. تعزيز الروابط الاجتماعية: على الرغم من أن الاتصالات الرقمية لها فوائدها، إلا أن الوقت المفرط أمام الشاشات يمكن أن يؤدي إلى العزلة الاجتماعية ونقص الاتصالات الإنسانية الحقيقية، ومن خلال تقليل وقت الشاشة، يمكن للأفراد تخصيص المزيد من الوقت للتفاعلات وجهًا لوجه، وتعزيز العلاقات وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، تلعب الروابط الاجتماعية الهادفة دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة نفسية جيدة.

5. زيادة النشاط البدني: غالبًا ما يرتبط وقت الشاشة المفرط بنمط حياة خامل، مما يساهم في مشاكل الصحة البدنية وتدهور الصحة العقلية، إن تخصيص الوقت بعيدًا عن الشاشات يشجع على المشاركة في الأنشطة البدنية، مثل التمارين الرياضية أو الأنشطة الخارجية، من المعروف أن النشاط البدني المنتظم يفرز الإندورفين، الذي يرفع الحالة المزاجية الطبيعية للجسم، ويعزز الحالة العقلية الإيجابية.

6. العيش والحضور الواعي: يمكن أن يؤدي التفاعل المستمر مع الشاشات إلى صرف انتباه الأفراد عن اللحظة الحالية وإعاقة اليقظة الذهنية، ومن خلال تقليل وقت الشاشة، يمكن للأفراد تنمية وعي أكبر بما يحيط بهم والانغماس في الحاضر، يمكن أن يساهم هذا الإحساس المتزايد باليقظة الذهنية في تحسين التنظيم العاطفي والشعور العام بالرفاهية.