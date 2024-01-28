الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنقاذ التربيعة من كارثة.. احتراق 3 محلات مفروشات بالأزهر

حريق
حريق

أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منطقة التربيعة بالأزهر، التابعة لدائرة الجمالية، من كارثة محققة، بعد نشوب حريق في محل وامتدت النيران لتلتهم محلين مجاورين.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في محل بالأزهر، التابع لقسم شرطة الجمالية.

‏وعلى الفور، وجّه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع برجال الحماية المدنية، بإشراف اللواء جمال ياسين، المدير العام.

 

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السيطرة على حريق داخل محلين متجاورين فى الموسكى

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السيطرة على حريق بسبب تسريب غاز فى التبين

وتم التعامل مع البلاغ والسيطرة على الحريق الذي التهم ثلاثة محلات مجاورة للأقمشة والمفروشات، دون إصابات.

وتم منع امتداد النيران إلى باقي المحلات والمخازن المجاورة، رغم مواجهة رجال الإطفاء صعوبة كبيرة أثناء التعامل مع النيران لوجود تلك المحلات في ممرات ضيقة وملاصقة لبعضها البعض، إلا أنهم نجحوا في محاصرة كرات اللهب والانتهاء من عمليات التبريد.

تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التربيعة احتراق 3 محلات الأزهر الحماية المدنية الجمالية

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