إدريس: رجال اليد يكتبون التاريخ في البطولة الإفريقية بعد التأهل لأولمبياد باريس

قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس اتحاد السباحة، التهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين بعد النجاح في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ 26 والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وفاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد والمؤهلة إلى أولمبياد باريس والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر المباراة النهائية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعددا من رؤساء الاتحادات المصرية والشخصيات العامة.

وعقب المباراة، قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن المنتخب المصري لكرة اليد استطاع كتابة التاريخ بعد الفوز للمرة الثالثة على التوالي بلقب أمم إفريقيا لكرة اليد في أعوام 2020، 2022، 2024 ليحقق لقب الأميرة الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه.

وظهر المنتخب المصري بالمستوى المتميز على مدار مباريات البطولة الإفريقية لكرة اليد والفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية وسط حضور جماهيري غفير شهد المباراة داخل الاستاد ومن خلف الشاشات.

وقدم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على حرصه على حضور المباراة النهائية في البطولة القارية ما مثل دعما كبيرا للاعبين المنتخب الذين كانوا على قدر المسئولة وتمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم أمام منتخب الجزائر الشقيق.

وأشاد المهندس ياسر إدريس بالدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لكافة الاتحادات الرياضية من أجل تأهل المزيد من اللاعبين المصريين لأولمبياد باريس 2024 مما يمنح مصر فرصة المشاركة بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها الأمر الذي يزيد من فرص الفوز بميداليات أولمبية.

وتعمل اللجنة الأولمبية المصرية على متابعة كافة الخطط الفنية للاتحادات الرياضية سواء التي تأهل لاعبوها إلى أولمبياد باريس 2024 أو التي ما زال لاعبوها يخوضون البطولات المؤهلة إلى الأولمبياد والعمل على تذليل أي عقبات إن وجدت عبر التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة لخلق جو من الهدوء والاستقرار لجميع اللاعبين واللاعبات لتحقيق الهدف المرجو عبر تأهل المزيد من اللاعبين المصريين إلى المحفل الأولمبي.

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد تأهل إلى بطولة العالم في نسخة عام 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك بعد التواجد في المربع الذهبي للبطولة الإفريقية برفقة غينيا والجزائر وتونس والرأس الأخضر.

وشهدت البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية وهي منتخب مصر «البلد المستضيف وحامل اللقب»، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما شاركت منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتوج المنتخب المصري لكرة اليد بالنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه أعوام 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022، 2024 فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 24 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.