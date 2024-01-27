ضحى عاصى: كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب" دراسة سسيولوجية عن واقع المرأة في المجتمعات

قالت النائبة والروائية ضحى عاصى، إن كتب د. جيهان زكى رغم أنها أكاديمية إلا أنها تبتعد دائما عن الكتابة التقريرية وهو ما برز فى كتابها" الدبلوماسية الثقافية" وكتابتها الجديد " كوكو شانيل وقوت القلوب"؛ وهو كتاب أعده دراسة سسيولوجية عن واقع المرأة فى المجتمعات الغربية والعربية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضافت "عاصى" خلال فعاليات مناقشة كتاب "كوكو شانيل وقوت القلوب" ضمن فعاليات قاعة " كاتب وكتاب" بلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ال٥٥، أن الصورة النمطية عن وضع المرأة فى الغرب حاولت د. جيهان زكى تجاوزها فى هذا الكتاب وهو ما برز فى عرضها لحياة " كوكو شانيل" وان وضعها كامرأة يقترب منا عاشته وعانت منه قوت القلوب الدمرداشية.

وأوضحت أن قوة كوكو شانيل لا تتمثل فى ثورتها التى أحدثتها فى عالم الموضة بل من خلال تميزها العقلى والفكرية وأن قوتها تأتى من قدرتها على تغيير الأفكار فيما أدخلته على عالم الموضة من ألوان وانواع اقمشة، أما قوت القلوب ترى ضحى عاصى أن ما رصدته د.جيهان زكى فى كتابها عنها أن مصدر قوتها وتميزها يكمن فى جرأتها فى التمرد على تقاليد مجتمعها الشرقى وتغيير أفكاره من خلال أعمالها ودورها الثقافي.

معرض الكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

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