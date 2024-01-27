السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعطل حركة عدد من القطارات والطائرات فى العاصمة الهندية بسبب الضباب الكثيف

قطار
قطار

تسبب الضباب الكثيف في تعطيل حركة عدد من القطارات والرحلات الجوية من وإلى العاصمة الهندية دلهي.

 

وأفادت السكك الحديدية الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، الجمعة - بأن حوالي 34 رحلة من رحلات قطارات المسافات الطويلة المتجهة إلى العاصمة تأخرت عن موعدها بسبب انعدام الرؤية الناجم عن الضباب الكثيف. 


وأضافت القناة أنه تم تأجيل 22 رحلة مغادرة داخلية وإلغاء 5 رحلات جوية أخرى بسبب الضباب أيضا؛ مما أدى إلى تضرر آلاف المسافرين جوا.

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