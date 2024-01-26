السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مُعلمة بـ"النيل الدولية": حريصون على تنمية مهارة الإبداع والاكتشاف لدى الطلاب

برنامج “مصر تستطيع”
برنامج “مصر تستطيع”

قالت الأستاذة سارة، إحدى معلمات مدرسة النيل الدولية، إن مدرسة النيل الدولية بالعبور تسير وفق برنامج تعليمي محدد ومنظم بصورة كبيرة.

التعليم الدولي المصري 

وأكدت سارة، خلال حديثها لكاميرا برنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الطالب محور العملية التعليمية، والمعلم في النيل الدولية يقوم بتنظيم العملية التعليمية فقط.

وتابعت: "التعليم عندنا يعتمد على البحث والنقد والتفكير الإبداعي، وذلك من أجل تنمية مهارة الإبداع والاكتشاف لدى الطلاب منذ المراحل الأولى من مشوارهم التعليمي".

مواكبة سوق العمل الدولي 

واستطردت:" التعليم عندنا يعد الطالب لسوق العمل، ويستطيع أن يتعامل في المستقبل مع كل متغيرات الحياة".

جدير بالذكر أن مدرسة النيل الدولية نخضع للإشراف الحكومي بمصروفات دراسية هي الأقل، وشهادة هذه المدرسة معتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية.

مدارس النيل الدولية دي ام سي مصر تستطيع أحمد فايق طرق التعليم بالمدارس الدولية

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