مُعلمة بـ"النيل الدولية": حريصون على تنمية مهارة الإبداع والاكتشاف لدى الطلاب

قالت الأستاذة سارة، إحدى معلمات مدرسة النيل الدولية، إن مدرسة النيل الدولية بالعبور تسير وفق برنامج تعليمي محدد ومنظم بصورة كبيرة.

التعليم الدولي المصري

وأكدت سارة، خلال حديثها لكاميرا برنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الطالب محور العملية التعليمية، والمعلم في النيل الدولية يقوم بتنظيم العملية التعليمية فقط.

وتابعت: "التعليم عندنا يعتمد على البحث والنقد والتفكير الإبداعي، وذلك من أجل تنمية مهارة الإبداع والاكتشاف لدى الطلاب منذ المراحل الأولى من مشوارهم التعليمي".

مواكبة سوق العمل الدولي

واستطردت:" التعليم عندنا يعد الطالب لسوق العمل، ويستطيع أن يتعامل في المستقبل مع كل متغيرات الحياة".

جدير بالذكر أن مدرسة النيل الدولية نخضع للإشراف الحكومي بمصروفات دراسية هي الأقل، وشهادة هذه المدرسة معتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية.