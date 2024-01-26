الأهلى يواجه حتا الإماراتى اليوم فى ثانى تجاربه الودية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره حتا الإماراتي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في ثاني تجاربه الودية على هامش المعسكر الخارجي المقام في الإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة في ظل توقف بطولة الدوري في مصر لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

كان المارد الأحمر قد خسر في أولي ودياته أمام الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

ومن المقرر أن تٌنقل المباراة على شاشة قناة نادي الأهلي الناقل الحصري لمعسكر الفريق في الإمارات.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتمع باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران، كما أدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة 40 دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

ويرغب المدير الفني للأهلي في الاستفادة بأكبر عدد من اللاعبين الناشئين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة وأيضًا اللاعبين العائدين من الإصابة قبل استكمال المشاركات المحلية والقارية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، أمس، استعدادًا لمواجهة حتا الإماراتي وديًا على هامش معسكر المارد الأحمر بالإمارات.

عملية ناجحة للشناوي في ألمانيا

وكان محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر، انتهي قبل ساعات من عملية المنظار التي خضع لها، أمس، في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، بالتنسيق الكامل مع محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات.