الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الألمانية يترك الحزب المسيحى الديمقراطى

هانز جيورج ماسن
هانز جيورج ماسن

أعرب الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، هانز جيورج ماسن الذي فقد وظيفته بعد أن بدا أنه يقلل من شأن العنف ضد المهاجرين، عن نيته الاستقالة من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

وأعلن ماسن، وهو سياسي منذ فترة طويلة في الحزب عن خططه يوم الخميس، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر" سابقا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد ماسن وسياسيون آخرون المسار لتأسيس حزب سياسي ألماني جديد، هو "فيرتيونيون" (اتحاد القيم)، حيث يتزعم ماسن الحزب.

وقال حزب "فيرتيونيون" (اتحاد القيم)، المحافظ إن ماسن قد منح تفويضا "لبدء تأسيس حزب ليبرالي محافظ تحت هذا الاسم".

وسيصبح حزب ماسن ثاني حزب جديد بارز في ألمانيا يتم تأسيسه في عام 2024.

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