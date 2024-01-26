وفد فلسطين يصل لاهاى لحضور جلسة محكمة العدل الدولية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن وفد دولة فلسطين سيصل إلى لاهاي، اليوم الجمعة، لحضور الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل الدولية للنطق بحكمها بخصوص الطلب المقدم من جمهورية جنوب إفريقيا للمحكمة لفرض إجراءات احترازية ضمن إجراءاتها لمقاضاة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الليلة، أن وفدي دولة فلسطين وجنوب إفريقيا سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا فور الانتهاء من إجراءات قراءة القرار.

وأعربت عن تقدير دولة فلسطين لمسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب إفريقيا بالطلب، إذ يعد ذلك مؤشرا واضحا على إدراك المحكمة للطبيعة القاهرة التي تحكم الوضع على أرض الواقع، مضيفة أن دولة فلسطين تغتنم الفرصة لتذكر المحكمة بأن الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم يترقبون قرارها.

وقالت الوزارة إن دولة فلسطين تجدد دعوتها لكافة الدول للانضمام إلى الجهد القانوني لجنوب إفريقيا، ولاحترام استقلالية محكمة العدل الدولية، وسيادة القانون الدولي، ورفعته في المساءلة على انتهاكاته.