عاجل.. مظاهرات "نادرة" فى غزة تطالب بتسليم الرهائن (فيديو)

خرجت مظاهرات نادرة في قطاع غزة، تطالب حركة حماس الإسراع في التوصل لصفقة تبادل للأسرى تنهي الحرب وتسمح للغزيين بالعودة لمنازلهم، وذلك بعد نزوح نحو مليوني فلسطيني من أماكن سكنهم.

وتجمع العشرات من الفلسطينيين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الأربعاء، للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، رافعين لافتات تطالب بالإسراع في التوصل لاتفاق لتسليم الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالبهم بإعادتهم لمنازلهم في شمال قطاع غزة، وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو، وطالب حماس بتسليم الرهائن لديها.