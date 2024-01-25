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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

اعترافات أب ترك طفلته لبائعة فى الشارع بأوسيم

طفلة
طفلة

قال الأب المتهم بترك ابنته لبائعة فول في الشارع بـ أوسيم بعدما تخلى عنها وادعى عثوره عليها بجوار صندوق قمامة، إنه انفصل عن زوجته منذ عامين بعد ولادتها الطفلة الصغيرة بفترة قليلة. 

وأضاف المتهم أنه أنجب من زوجته طفلتين الكبرى ٤ سنوات والصغرى سنتين ونصف، وفوجئ عندما انتهت حياته مع زوجته بالطلاق بتركها الطفلتين له وعودتمها لمنزله. 

واستطرد قائلًا إنه ظل فترة طويلة يحاول التعامل معهما وتربيتهما إلا أنه لم يتمكن من ذلك؛ بسبب تعاطيه المخدرات، وعندما خرج بالطفلة لتوقيع الكشف الطبي عليها فكر في تركها في الشارع ليجدها أحد ويربيها، فشاهد السيدة بائعة الفول ليتوجه إليها ويختلق رواية عثوره على الطفلة بجوار صندوق قمامة وانقاذه لها من الكلاب الضالة حتى يرق قلب السيدة لها ثم تركها وغادر. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة أوسيم بإبلاغ محامي وبرفقته سيدة بائعة فول بأنها فوجئت بشاب يحضر إليها وبرفقته طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف ويتركها بجوارها بعدما اخبرها أنه عثر عليها في الشارع بجوار صندوق قمامة، وكانت الكلاب الضالة ستنهش جسدها الصغير، وطلب منها رعايتها ثم انصرف قبل أن تحاول السيدة منعه. 

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أب يتخلى عن طفلته بأحد شوارع أوسيم.. والتحريات: "تركها لبائعة الفول وانصرف"

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شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لبيان ملابسات الواقعة لعدم منطقية رواية الشاب الذي تخلى عن الطفلة، بعد عدة ساعات كشفت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة عن هوية الشاب ليتبين أنه والد الطفلة، وأنه من تخلى عنها وتركها في الشارع. 

ونجحت قوة امنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم في إلقاء القبض على الأب والذي اعترف بتفاصيل جريمته، وقال إنه لديه طفلتين ٤ سنوات وسنتين ونصف، وأنه انفصل عن زوجته منذ عامين بعد انجابها طفلتها الصغيرة مباشرة وتركت طفلتيها له، وأنه كان يقيم برفقة والدته، فقرر التخلي عنها وتركها في الشارع. 

وقال المتهم إنه سار بها لفترة حتى شاهد سيدة تبيع الفول فتركها لها بعدما ادعى عثوره عليها بالشارع وفر هاربًا قبل أن تسأله أسئلة أخرى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل الأب المتهم الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اعترافات اب ترك طفلته اوسيم النيابة العامة مباحث أوسيم فريق بحث مركز شرطة أوسيم

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