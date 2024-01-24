صفاء النجار: لميس جابر وهبت حياتها من أجل الثقافة المصرية

قالت الروائية والإعلامية د.صفاء النجار إن الكاتبة لميس جابر سيدة وهبت حياتها من أجل الثقافة المصرية وهى في الذاكرة المصرية تعني القدرة على التواصل والعطاء والتسامح.

أضافت النجار، ضمن فعاليات مناقشة ثلاثية "حدوته ع الماشي " الصادرة عن دار أطياف للنشر والتوزيع للكاتبة الدكتورة لميس جابر التي بدأت منذ قليل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، قائلة:"نستفيد جميعا من اعمالها سواء الورقية از المرئية، وسعدنا بها وككاتبة وفي دار أطياف للنشر."

عن ثلاثية"حدوتة على الماشي"

وتغوص لميس جابر عبر الثلاثية في أعماق التاريخ المصري لاكتشاف القصص والحكايات التي شكلت هويتنا الثقافية.

وتستعرض في الجزء الأول من ثلاثية لميس جابر؛ تلقي الدكتورة لميس جابر الضوء على مجموعة من الشخصيات التي تركت بصماتها في تاريخ مصر. من السياسيين مثل النحاس باشا وسعد زغلول، إلى العلماء والمفكرين أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد فريد، والأماكن التي ارتبطت بأسماء هذه الشخصيات كشارع البطل أحمد عبدالعزيز وميدان لاظوغلي. ولم تغفل الدكتورة جابر عن الإشارة إلى الأثر العميق الذي تركته نساء مصر البارزات كشجرة الدر وهدى شعرواي، وغيرهما في تاريخنا.

ويستكشف الجزء الثاني من سلسلة "حدوتة على الماشي" حياة مجموعة من الأدباء والفنانين البارزين، مثل نجيب محفوظ والريحاني، والعلماء مثل عباس بن فرناس وأحمد مستجير، والجانب الفلكلوري وأصول بعض المصطلحات المصرية الشهيرة وأسماء الشوارع في مصر، مثل مصدق، وشهاب، وشارع نوال.

وتستمر رحلة د.لميس جابر في الجزء الأخير من السلسلة في استكشاف أعماق التاريخ والثقافة المصرية؛ لتتناول حياة فنانين مثل استيفان روستي وأنور وجدي، ومغنيات مثل أسمهان ونجاة وتفاصيل عن أصول بعض الأمثال الشعبية المصرية المعروفة، مثل: "كداب كدب الإبل"، و"موت يا حمار"، و"حسبة برما"، وغيرها.