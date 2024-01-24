الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمات إغاثة دولية تحث دول العالم لوقف إرسال السلاح لإسرائيل

السلاح
السلاح

حثت منظمات الإغاثة الدولية الدول على التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية.

أصدرت أكثر من اثنتى عشرة منظمة إنسانية دولية ومنظمة حقوقية نداءً مشتركًا، اليوم الأربعاء، يحث الدول على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، دعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "التوقف عن تأجيج الأزمة في غزة وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية والخسائر في أرواح المدنيين"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ومن بين الموقعين الستة عشر منظمة العفو الدولية، وأوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، والمجلس النرويجي للاجئين، وشبكة أطباء العالم الدولية.

وقال البيان: "إن القصف والحصار الإسرائيلي يحرم السكان المدنيين من أساسيات البقاء على قيد الحياة ويجعل غزة غير صالحة للسكن. واليوم، يواجه السكان المدنيون في غزة أزمة إنسانية ذات خطورة وحجم غير مسبوقين".

وأضاف: "نحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وندعو جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن جميع الدول ملزمة بمنع الجرائم الفظيعة وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحمي المدنيين.

منظمات الإغاثة الجماعات المسلحة الفلسطينية الاسلحة إسرائيل نقل الأسلحة الامم المتحدة

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