الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أشرف حجر يطالب بتفعيل دور البورصة في تمويل المشروعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور أشرف حجر، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية حاليا حالة تعيش من التحدي التي تتمثل  في تغيرات الاقتصادية والسياسية والعالمية والتي تقود الي مؤامرة اقتصادية تعتمد علي محو " صنع في مصر.

وأكد حجر، أن في تلك الحالة لابد من تفعيل دور البورصة المصرية في أداء دورها في تمويل المشروعات وإزالة العراقيل من خلال التعقيدات التي تقود أنها كافة الأنشطة الاقتصادية المحلية من ثم الاندفاع الجنوبي لأي قيمة الاستيراد ما يترتب عليه عجز الميزان التجاري لعدم وجود وجود أي قيمة مضافة داخل الدولة واللجوء إلى الاستيراد الهسيتري لدولة ذات كثافة سكانية.

وأوضح أنه لابد من مواجهة محو صنع في مصر من خلال مرحلتين، أولهم تفعيل دور البورصة في أداء دورها في تمويل المشروعات وإزالة العراقيل الإجرائية الضخمة الموضوع في طريق من يبحث عن التمويل من خلالها فتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية، مؤكدا على إزالة العوائق الإجرائية أمام المشاريع من إجراءات جمركية وضريبية وإدارية.

وأعلن المحلل الاقتصادي، أن اعتبار قضية صنع في مصر حرب لاتقل أهمية عن حرب 6 أكتوبر إذ يستلزم الأمر تحفيز الرأي العام من خلال الجهود الفكرية والاقتصادية والمالية والفكرية، من أجل المشروعات القومية وتنمية الدولة المصرية من خلال زيادة الفائض في الميزان التجاري للدولة.

 

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