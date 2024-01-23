بحضور اللجنة العلمية للوزارة... وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسئولي منظمة اليونيسيف

◄ وزير الشباب: استمرار الجهود لتنفيذ نوجيهات القيادة السياسية لجعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة العلمية بالوزارة برئاسة الدكتور كمال درويش

ومسئولي منظمة اليونسيف لبحث وضع استراتيجية الرياضة من أجل التنمية ودليل المدرب المجتمعي وذلك بالمركز الأولمبي بالمعادي بحضور لفيف من أساتذة ووكلاء وعمداء كليات التربية الرياضية على مستوى المحافظات، يمثلون 7 أقاليم في الجمهورية (إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد وإقليم القناة والقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا).

جاء الاجتماع لدراسة إطلاق برنامج المدرب المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التحضير لاستراتيجية التنمية الرياضية المستمدة من الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة.

وتضمن الاجتماع التأكيد على ضرورة إطلاق وظيفة المدرب المجتمعي داخل مراكز الشباب، وتعميمها على قطاعات التربية الرياضية.

وتم الاتفاق على أن يتم خلال الفترة المقبلة إطلاق البرنامج والاستراتيجية بهدف تعزيز دور الرياضة في التنمية المجتمعية وتعزيز التواصل والمشاركة الرياضية في جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز الرياضة كعامل رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للشباب والمجتمع بشكل عام وجعلها أسلوب حياة النشء والشباب وجميع المواطنين لما لذلك من أثر كبير على معدلات اللياقة البدنية والصحة العامة.

مشيرا أن الوزارة تتولي تنفيذ العديد من المبادرات التى تربط بين الجوانب المجتمعية والتنمية الرياضية بهدف تشجيع المواطنين على الممارسات الرياضية بشكل يومي من خلال استغلال المنشآت الشبابية والرياضية فضلا عن الأنشطة التى يتم تنفيذها فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية.