الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القسام تعلن تنفيذ عملية شرق "مخيم المغازى" ضد قوات الاحتلال

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تمكنها من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، أمس الإثنين.


وقالت في بيان صادر اليوم: "في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها، ونسف المنزل بشكل كامل عليها وبالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركافا" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105 " ".

أضافت القسام: "كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، ما أدى لإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".
تابعت: "أطلقنا صاروخ "سعير" نحو تجمع لجنود وآليات الاحتلال شرق جبالي، وفتكنا بـ4 جنود على الأقل ثم عاد مقاتلونا إلى قواعدهم بسلام، والعملية موثقة".

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