الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تسلم الكونغو الديمقراطية محطات متنقلة للمساهمة في تخفيف الآثار المحتملة للأنشطة البركانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

سلّم السفير هشام عبد السلام المقصود سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيلبار كابندا، وزير البحث العلمي الكونغولي، عددًا من المحطات المتنقلة؛ المقدمة كمنحة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، والتي من المقرر نقلها إلى مرصد جوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ للمساعدة في تخفيف الآثار الكارثية المحتملة للأنشطة البركانية في تلك المنطقة

ووجه المسئول الكونجولي الشكر إلى الجانب المصري على تلك المنحة، التي ستسهم في حماية المواطنين الكونجوليين من خطر الأنشطة البركانية

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء- أن الوزير الكونغولي أشاد بالعلاقات المصرية الكونغولية، التي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات.
كما أعرب عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

هشام عبد السلام المقصود سفير جمهورية مصر العربية جمهورية الكونغو الديمقراطية جيلبار كابندا وزير البحث العلمي الكونغولي المعهد القومي للبحوث الفلكية

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