الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٩ من إصدار "الزراعة في كل مصر"يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري" بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يناير الجاري.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين مجانيتين  بمركزي أبو النمرس والعياط وتم عمل رش وتجريع وعلاج عدد 1834 رأس ماشية وتم عقد ندوة ارشادية للأمراض المشتركة أهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 3 أطنان و638 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم تحصين 158 ألف و762 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بجولة تفقدية للجمعيات الزراعية بالمحافظة والتنبيه على صرف مستلزمات الإنتاج، والاطمئنان على سير العمل، كما تم عقد ندوة إرشادية للمزارعين، وتم التأكيد على أهمية القمح والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتحي ومصدري الحاصلات البستانية، ندوة ارشادية حيث تناولت الندوة دور الاتحاد في التعاون مع مديرية الزراعة بالغربية في توفير الخدمات التي يمكن أن يقوم الاتحاد بتقديمها لمزارعي محافظة الغربية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والبنجر والحقول الإرشادية، حيث تم فحص الزراعات ولقاء المزارعين، كما تم ازالة عدد (27) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة المحاصيل الشتوية ومشروع تطوير نظم الري واستخدام الطاقة الشمسية في الري وصوب انتاج الشتلات، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية بالمراكز ورؤساء اقسام حماية الأراضي للاستعداد للموجة ٢٢ لإزالة التعديات من الأرض الزراعية، كما نظمت مديرية الطب البيطري، بقرية العامرة بالمنزلة، لخدمة المربين بالمجان.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، المرور لمتابعة أعمال لجان تحصين حمى الثلاث ايام بنطاق مركز دسوق للتأكد من إتمام عملية التحصين على أكمل وجه، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق ط قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية بني هلال التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، حيث تم رش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (200) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية، كما تم تحصين 651 ألف و710 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة إرشادية لمحصول القمح، بإدارة المعمورة الزراعية، كما أعلنت المديرية ازالة 10 حالات تعدى على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، كما تم عقد مدرسة حقلية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما تم افتتاح دورة” زراعة الأسطح “بحضور 30 متدرب بالتعاون مع مديرية العمل بهدف نشر الوعي والثقافة الزراعية بين أبناء المحافظة، كما تم استقبال أحد مندوبي شركات الأسمدة والكيماويات لتنسيق العمل لتوفير الأسمدة خاصةً لمنطقة شرق القناة، كما واصلت لجنة المكافحة متابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وخلال هذا الأسبوع، أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الشتوية وخاصة القمح، كما تم تنظيم قافلة ارشادية لفحص زراعات البطاطس، كما تم تنفيذ يوم حقل للنهوض بمحصول القمح، والمرور على الادارة الزراعية بفارسكور، كما أطلقت مديرية البيطري، قافلة طبية بيطرية مجانية بقريه الكحيل بكفر البطيخ، لدعم المربين بالمجان، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الاسبوعية وعرض لأهم الانجازات التي تم تحقيقها، كما تم متابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح لدى المزارعين وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة لهم، كذلك تم متابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية ووحدة إنتاج الزهور ونباتات الزينة بالمديرية،  كما شاركت مديرية الزراعة في حضور تنفيذ إنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية والذي يتم بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو.

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية بقرية بيهمو التابعة للإدارة البيطرية حيث تم علاج 5608 حيوانات بين أمراض باطنية وعلاج وفحص تناسلي وعلاج طفيليات داخلية وخارجية وعمليات جراحية وكان إجمالي المستفيدين من القافلة 3418 مستفيدا، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، الاجتماع الشهري لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية ومديري عموم المديرية وإدارتي حماية الأراضي والشئون القانونية لمناقشة اهم المستجدات من أعمال، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، حملة تفتيشية مكبرة بمدينة الغردقة على أسواق اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين وتم ضبط 143.5 کجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مستوردة ورنجة وفسيخ منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأعلنت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن أنه تم خلال العام الماضي إجراء الفحص لـ(8445) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (2943) رأس ضد السل البقري، كما قامت بتحصين (5801) رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

الزراعة واستصلاح الأراضي مديرية الطب البيطرى رأس ماشية أبو النمرس والعياط الرقابية ودواجن مديرية الزراعة

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