"قانون الخدمة المدنية بيقول كده".. "الشاب والرياضة" تعلق على قرار سحب موظفيها من الأندية

كشف الدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، ملابسات قرار سحب موظفي المديرية المنتدبين للعمل داخل الأندية في المحافظة، مشيرا إلى استقبال المديرية مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن رواتب المنتدبين من الموظفين في للعمل في الأندية وضرورة تحمل الأندية تلك الرواتب.

وأضاف: “أرسلت المديرية بطبيعة الحال خطابات إلى الأندية المتواجدة في نطاق المحافظة، لتحمل رواتب المنتدبين لديهم من العاملين التابعين لها، طبقا لتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات، ورفضت الأندية ذلك القرار لعدم القدرة المالية عند الكثيرين لتحمل تلك الأعباء”.

وأوضح وكيل المديرية خلال تصريحاته أن المديرية راجعت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الأمر، والذي أكد أن قرار تحمل الأندية لرواتب المنتدبين من مديرية الشباب والرياضة للعمل لديها يتماشى مع قانون الخدمة المدنية وأيدت مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات.



ووصلت خطابات للأندية الصغيرة في القرى والمدن والتي لا تستطيع بطبيعة الحال استقدام موظفين للعمل من الخارج وتحمل نفقات رواتبهم بعد هذا القرار، مؤكدين أن تلك القرارات من شأنها التخبط في سير العمل داخل الأندية الصغيرة وتصرف بالكاد على أنشطتها فكيف لها أن توفر شهريا رواتب لـ 4 أو 5 موظفين متوسط رواتبهم على الوضع الحالي 5 آلاف جنيها لكل موظف.

واستقبلت الأندية الرياضية في قرى ومراكز محافظة المنوفية خطابات من مديرية الشباب والرياضة، نصه كالآتي إيماء إلى كتابكم بعدم قدرة النادي على تحمل رواتب العاملين المنتدبين للعمل بالنادي، طرفكم وتنفيذا لتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات لتلافي المخالفة وفي ضوء اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية المادة (35 )بند رقم 16، فإن تعيين المدير التنفيذي، والعاملين بالنادي من اختصاص مجلس إدارة النادي وبناء على ما ورد الينا من المديرية "إدارة الموارد البشرية يتم إخلاء طرف العاملين، المنتدبين ودفعهم لديوان عام المديرية بموعد اقصاه أسبوع من تاريخه، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.