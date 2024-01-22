المالكى: الفلسطينيون ثابتون فى أرضهم ومن يقترح إنشاء جزيرة "يذهب إليها"

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإثنين، إن الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ومن يقترح إنشاء جزيرة يذهب إليها.

جاء ذلك ردًا على اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إمكانية إيواء الفلسطينيين في جزيرة صناعية في البحر الأبيض المتوسط، كحل لقطاع غزة، بحسب مصادر في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأكد المالكي "سنبقى في وطننا وأرض فلسطين ملك لنا وسنقاوم من أجل دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية"، متهمًا إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يوميًا بحق الفلسطينيين.

وتابع "سنطالب وزراء الخارجية الأوروبيين بالعمل على وقف إطلاق النار الفوري في غزة ونطالب برفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية".

وبحسب صحيفة الجارديان، فقد أثار المقترح الإسرائيلي استياءً في بروكسل، حيث كان ممثلو الاتحاد الأوروبي يجتمعون كجزء من مهمة لوضع الأساس لـ"خطة سلام شاملة".

وشدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، على ضرورة التمسك بحل الدولتين في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل بديل".