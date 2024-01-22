قبل إتاحته للجمهور.. مؤلف كتاب "شهادات في محبة الشاروني" يصطحبنا فى جولة بين ضفتيه

كشف الكاتب الصحفي احمد عبد النعيم، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، مؤلف كتاب "شهادات فى محبة يعقوب الشاروني"، المقرر طرحه من الهيئة العامة للكتاب لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55؛ وهو كتاب أعدته الهيئة بمناسبة إختيار يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل لهذا العام؛ أن الفكرة بدأت بإقتراح من الهيئة أن يقوم بإعداد وتجهيز 5 كتب من اعمال يعقوب الشاروني علي أن يعاد طبعها بهذه المناسبة.

والكتب وهم: "حكايات أيسوب"، "زهرة السعادة"، مسرحية "ابطال بلدنا" التي أصّر"عبد النعيم" على إعادة طبعها لكونها اول عمل كتبه فى حياته يعقوب الشاروني في حياته وفاز عنها بالجائزة الاولى والتي تسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر؛ وعند تسلم الجائزة منه فؤجىء بطلب الرئيس ان يلقى كلمة للجمهور في الاحتفال ومن هذه اللحظة قرر ان يترك منصة القضاء ويتحول الى كاتب، و"اجمل الحكايات العربية" وهو كتاب عبارة عن 70 حكاية صاغها يعقوب الشاروني على مر التاريخ العربي، وكتاب" البخلاء" للجاظ والذى اعاد كتابته وتبسيطه للطفل وهو من رسوم احمد عبد النعيم.

الكاتب الصحفي أحمد عبد النعيم

مؤلف كتاب "شهادات في محبة يعقوب الشاروني" يصطحبنا فى جولة بين ضفتيه

وأضاف "عبد النعيم" فى تصريح لـ"الدستور"، أنه أقترح على الهيئة إلي جانب إعادة طباعة كتبه الخمسة إصدار كتاب يتضمن شهادات ودراسات في محبة يعقوب الشاروني وهو اقتراح وافقت عليه هيئة الكتاب وبدأ علي تنفيذه؛ ويتضمن دراسة لدكتورة ماريا البانو من ايطاليا وهى استاذ الادب العربي بجامعة ميلانو فى أدب يعقوب الشاروني؛ وهى دراسة تستشعر باهميتها لقراءاتها لاعمال يعقوب الشارونى، ودراسة ثانية للدكتورة مارينا ليان وهي باحثة صينية عن الرواية الاجتماعية عند يعقوب الشارونى، ودراسة للدكتور عبد المجيد زرادق من لبنان، ودراسة للدكتور طارق البكرى من لبنان، بالإضافة الى شهادات مهمة من كتاب أدب الطفل من مجاييل يعقوب الشاروني لكل من فاطمة المعدول واحمد زحام واحمد سويلم؛ لافتًا غلى انها شهادات تقدر وتستشعر منها إحساس هذا الجيل لإبداعات الشاروني، علاوة على 60 شهادة أخري فى محبة يعقوب الشاروني.

واشار" عبد النعيم"، إلي ان الكتاب يتصدر لقاءًا صحفيًا مع يعقوب الشاروني، وهو آخر اللقاءات الصحفية معه اعده وقدمه "عبد النعيم" كبديل للسيرة الذاتية عنه ويشمل عدد من الجوانب في حياته إبتداءًا من طفولته وحتى أواخر أيامه في سن 93 سنة؛ ومشروعه الأدبي الحافل بحوالي 400 كتاب بين القصة والدراسة والرواية والنقد.

أبرز محاور يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل الـ 55

ولفت "عبد النعيم" إلي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بشخصية معرض كتاب الطفل يعقوب الشاروني في دورته الـ55 من خلال خمس محاور؛ تغطى كافة جوانب حياته، المحور الاول حول التاريخ والتراث فى ادب يعقوب الشارونى، المحور الثانى حول دور يعقوب الشارونى حول حركة نقد ادب الطفل، المحور الثالث يعقوب الشارونى وروايات الفتيان، المحور الرابع يعقوب الشارونى كاتبا مسرحيا لانه بدا الكتابة للمسرح، المحور الخامس والاخير حول يعقوب الشارونى المسؤول الثقافي والداعم للشباب؛ حيث يستعرض مراحل عمل يعقوب الشاروني كوكيل لوزارة الثقافة؛ وأبرز المناصب التي تقلدها، على ان يتحدث فى كل جلسة من محبي يعقوب الشارونى ويدير الجلسة واحد من تلاميذه، كما انه فى ركن الطفل في قاعة 5 سيكون هناك ورش حكى حول اعمال يعقوب الشاروني الاخيرة.