توقيع عقود مع شركات مصرية لبناء 11 جسرا جديدا في ليبيا

في خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية في ليبيا، أعلنت الحكومة الليبية توقيع عقود لإعادة إعمار وبناء 11 جسرًا في مدن درنة، بنغازي، وأجدابيا، بالتعاون مع شركات مصرية رائدة في مجال الإنشاءات.

العقود وقعها كل من حاتم العريبي، رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، وبلقاسم خليفة حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعادة اعمار درنة والمناطق المتضررة، بحضور د. أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة الليبية. من الجانب المصري، إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، وهاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل.

وفي درنة، سيتم إنشاء 6 جسور جديدة تشمل جسر البحر، وادي الناقة، مسجد الصحابة، وثلاثة جسور في الوادي. بينما في أجدابيا، سيتم بناء جسرين هما جسر وسط المدينة وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.

كما ستشهد بنغازي إنشاء ثلاثة جسور جديدة هي جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي، جسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة، وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت.