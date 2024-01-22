الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو يكشف تطورات موقف كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودى

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أفادت تقارير صحفية باستمرار المناقشات داخل الدوري السعودي بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق اتحاد جدة.

وأثار بنزيما غضب مسئولي نادي اتحاد جدة في الفترة الأخيرة بعد تأخره عن العودة للفريق عقب انتهاء عطلة منتصف الموسم، مما دفع مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق، لاستبعاده.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن هناك جلسات ومفاوضات ستحدث في الفترة المقبلة لمناقشة مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد.

وأفاد رومانو أن الموقف ما زال محتدًا مع نادي اتحاد جدة، مشيرًا إلى أن مسئولي الدوري السعودي ما زالوا يرغبون في استمرار كريم بنزيما بالسعودية، حتى ولو انتقل لنادٍ آخر.

وأكد أن العودة إلى أوروبا مازالت خيارًا متاحًا أمام كريم بنزيما مع قطع جزء من راتبه مع اتحاد جدة.

ويلعب كريم بنزيما ضمن صفوف اتحاد جدة منذ مطلع الموسم الجاري، بعدما رحل عن ريال مدريد.

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

الدوري السعودي كريم بنزيما اتحاد جدة بنزيما دوري روشن فابريزيو رومانو

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