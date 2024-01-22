تداول 2570 حاوية و101 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 36 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

أعلن ذلك المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، وقال - في بيان له - "إنه تم شحن وتفريغ 40 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل".

تداول 2570 حاوية مكافئة و101 ألف طن بضائع

وأضاف أنه تم تداول 2570 حاوية مكافئة، كما تم تداول 101 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين علي بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.