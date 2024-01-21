الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

روايات مصرية للجيب تعلن عن أغلفتها الجديدة للفائزين

اغلفة مسابقة صالون
اغلفة مسابقة صالون روايات مصرية للجيب

أعلنت المؤسسة العربية الحديثة عن إطلاق أغلفة مسابقة الرواية والقصة القصيرة في صالون روايات مصرية للجيب.

أما عن المسابقة فقد نظمتها المؤسسة العربية الحديثة وشارك فيها الآلاف من جميع أنحاء الوطن العربي، وأسفرت عن ثلاثة فائزين في كل مجال من مجالات الرواية والقصة القصيرة وأدب الطفل والسيناريو والحوار، وذلك في 21 سبتمبر من عام 2023، وقررت المؤسسة نشر الأعمال الفائزة وإطلاق الأغلفة في صالون روايات مصرية للجيب.أما عن الأغلفة وتفاصيل العمل فجاءت كالتالي:

لا يتوفر وصف.

رواية طعام الآلهة لمحمد أحمد حسين

فازت رواية "طعام الآلهة" بالمركز الأول في مسابقة روايات مصرية للجيب، وجاء في تصدير الرواية "تقول الأسطورة: "إن “تانتالوس”، الملك الماكر، عندما رأى طغيان الآلهة الإغريقية وفسادها، قام بسرقة “الإمبروزا“؛ كي يجلب للبشر السعادة والخلود، وبرغم نجاحه في مهمته، إلا أن عقابه كان بشعًا، إلى حد لا يوصف"!

لا يتوفر وصف.

في محافظة خيالية، تقع العديد من الأشياء العجيبة، تتسبب في حوادث مريعة، رجل يطير في السماء، امرأة تنطلق من رأسها الأفاعي بفحيحها المرعب، وحش نصف إنسان ونصف ثور!

رواية حفار القبور للدكتور محمد علي الخرشة

فازت رواية "حفار القبور" للروائي الأردني محمد علي الخرشة بالمركز الثاني في مسابقة روايات مصرية للجيب.

لا يتوفر وصف.

وجاء في تصدير الرواية" يسمونني ““حفَّار القبور”“، وأيضًا ““مصطفى القط”“؛ وذلك لأني مِت أكثر من سبع مرات. لحظة، هل قلت إنني مت؟ لماذا تستغرب؟ نعم، لقد مت ليس مرة واحدة، بل قل أكثر من سبع مرات. وهذا ما سيدفعك لتكذيبي وإنكار قصتي. لا يهمني إن صدقت أو لم تصدق.. ما يهمني أن تقرأ قصتي كاملة، وتتخيل ولو بنسبة واحد بالمليون أن ما حدث معي حقيقة لا خيال؛ لأني سأثبت لك أن كل ما سأقوله حقيقي.. والدليل ما سأكتبه لك في نهاية المذكرات إن كُتب لك ولي أن نظل أحياء حتى النهاية. ربما حينها- إن كنت مؤمنًا بحفار القبور ومصدقًا قصته- ستصبح ثريًّا. نعم، ثريًّا، ألم تسمع مقولة "رزق الهبل على المجانين" ؟!

رواية الصلاة في الظلمات لمحمد الفاتح

فازت رواية "الصلاة في الظلمات" للكاتب السوداني محمد الفاتح بالمركز الثالث في مسابقة روايات مصرية للجيب.

لا يتوفر وصف.

وجاء في تصدير الرواية" لم يفهم الكلمات، مَزَّقَ الظرف بشغف كأَنَّه فريسة بين مخالب نمر، أول ما لمحه هو مُكَعَّب صغير، بالكاد يمكنه التموضع على راحة الكفِّ، يخرج منه. أدخل يده فأمسكه بسهولة، حمله وتأمل فيه. مُكَعَّب مَعدِنيّ بالكامل، مطليّ باللَّون الأسود، أو ربما هو لون المعدن الأصليّ -لم يعلم أدهم- مع لمسات بسيطة من اللَّون الفِضِّيّ في أماكن مُعَيَّنة. لم يهتم به، وضعه على الطاولة، ثُمَّ تفحص جوف الظرف ولم يجد شيئًا سوى المُكَعَّب، رفعه مُجَدَّدًا لكن هذه المرَّة مع التدقيق لاحظ غرابته.. كفتاة تزوجت للمرة الألف وما زالت بكرًا، لخَّصَها داخل عقله في ثلاثة.

المجموعة القصصية أن تفعل شيئا لمجدي القوصي

فازت المجموعة بالمركز الأول في مسابقة روايات مصرية للجيب، وجاء في التصدير الخاص بها" تتكون من أربعٍ وعشرين قصة قصيرة. تدور أحداث معظم القصص حول " الفعل " والحركة وعدم الاستسلام، قد تهم المجموعة من يحب أن يفعل الأشياء بشكلٍ مختلف أو من يحب ان يراها من زوايا مختلفة..

المهم أن تفعل شيئًا، أن تكون شيئًا، أن تكون الفعل لا رد الفعل.

لا يتوفر وصف.

المجموعة القصصية "عصافير الرغبة" لأحمد طوسون

فازت المجموعة القصصية "عصافير الرغبة" بالمركز الثاني في مسابقة روايات مصرية للجيب وجاء في تصدير المجموعة:" تركته عائدًا إلى بيتي.. كانت الشوارع وحيدة وضبابية وشاحبة، ولم أعرف سببًا للشجن الذي انتابني فجأة، وجعل أغنيات قديمة ألِفتها ردحًا من الزمان -كلما فقدت حبيبة- تتوارد إلى رأسي، وراودتني رغبة في أن أهشم شيئًا صغيرًا؛ علَّه يخلصني من إحساس الضحية الذي تلبَّسني، لكنني كنت سأتألم أكثر بإحساس الجناة، الذين يهشمون المشاعر الصغيرة قبل أن تورق وتزدهر أشجارها.

المجموعة القصصية "زجاجة عطر فرنسي" لأشرف أيوب معوض

فازت المجموعة القصصية "زجاجة عطر فرنسي" بالمركز الثالث في مسابقة روايات مصرية للجيب، وجاء في تصدير المجموعة" اقتربت منه فتاة جميلة، وسألته عن اسم العطر الذي يضعه، إن مثل هذا العطر تعشقه النساء.. في لياليهما الرومانسية فاحت رائحة الماندرين ورائحة الروز والفانيلا، أشعلتهما جنونًا، جذبته إليها بعنف، قالت له: لا تضع هذا العطر لغيري؛ لئلا تخطفك الحوريات. بعدها أغمضت عينيها، وتاهت في الأزرق البنفسجي كراقصة باليه.

المؤسسة العربية الحديثة الرواية والقصة القصيرة روايات مصرية للجيب رواية طعام الآلهة رواية حفار القبور رواية الصلاة في الظلمات المجموعة القصصية أن تفعل شيئا لمجدي القوصي المجموعة القصصية عصافير الرغبة لأحمد طوسون المجموعة القصصية زجاجة عطر فرنسي لأشرف أيوب معوض

الأكثر قراءة

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

أول إجراء قانونى ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة