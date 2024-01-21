الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد لجان امتحان الشهادتين "الابتدائية والإعدادية"

امتحانات الأزهر بالإسكندرية
امتحانات الأزهر بالإسكندرية

أجرى رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، جولات ميدانية مكثفة لمتابعة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتأهيلي.

حيث تفقد الدكتورعبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه  إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، اليوم الأحد، لجان امتحانات معهدي بنين أبو قير الإعدادي، وبنين براعم طيبة الخاص، بلجنة معهد أبو قير،في إطار متابعة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتأهيلي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

 

واطمأن رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على مستوى الامتحانات، وأنها مطابقة للمناهج المقررة، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لامتحانات، مشددًا على منع الغش ومحاربته بكل الطرق مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحان.

كما تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه محمد محمود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات محمد رجب، والإمام الحسين، وفتيات السيوف، وقد ناقش الطلاب حول الصعوبات التي واجهتهم في الامتحانات حتى يمكن تداركها في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالزي والمظهر الذي يليق بطلاب الأزهر الشريف.

كما تفقد مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، لجنة معهد النور، وتفقد أحمد البرجي، مدير التعليم الثانوي، لجنة معهد همام الابتدائي، ومقر تجمع معهد فاطمة الزهراء، وتفقدت نعمة علام موجه عام اللغة الإنجليزية معهد فتيات سيدي بشر، فيما تفقدت نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية لجنتي معهدي الميناء الشرقي وأبي العباس.

 

ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي: العلوم والمهارات المهنية، كما يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الامتحان في ثلاثة مواد هي: حفظ القرآن الكريم وتجويده، والتربية الفنية، والحاسب الآلي، فيما يؤدي طلاب وطالبات البرنامج التأهيلي الامتحان في مادة: أصول الدين ورقة ثانية وتضم التوحيد والسيرة.

أزهرية الإسكندرية جولات مكثفة الابتدائية والإعدادية مديري التعليم منطقة الإسكندرية الازهرية

مواد متعلقة

تفعيل مبادرة "إسكندرية بلا صعوبات" بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

تدشين برنامج التحول الرقمي للمعلمين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الأكثر قراءة

صواريخ حزب الله تدك موقع "رويسة القرن" فى مزارع شبعا المحتلة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة