رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد لجان امتحان الشهادتين "الابتدائية والإعدادية"

أجرى رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، جولات ميدانية مكثفة لمتابعة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتأهيلي.

حيث تفقد الدكتورعبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، اليوم الأحد، لجان امتحانات معهدي بنين أبو قير الإعدادي، وبنين براعم طيبة الخاص، بلجنة معهد أبو قير،في إطار متابعة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتأهيلي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

واطمأن رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على مستوى الامتحانات، وأنها مطابقة للمناهج المقررة، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لامتحانات، مشددًا على منع الغش ومحاربته بكل الطرق مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحان.

كما تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه محمد محمود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات محمد رجب، والإمام الحسين، وفتيات السيوف، وقد ناقش الطلاب حول الصعوبات التي واجهتهم في الامتحانات حتى يمكن تداركها في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالزي والمظهر الذي يليق بطلاب الأزهر الشريف.

كما تفقد مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، لجنة معهد النور، وتفقد أحمد البرجي، مدير التعليم الثانوي، لجنة معهد همام الابتدائي، ومقر تجمع معهد فاطمة الزهراء، وتفقدت نعمة علام موجه عام اللغة الإنجليزية معهد فتيات سيدي بشر، فيما تفقدت نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية لجنتي معهدي الميناء الشرقي وأبي العباس.

ويؤدي طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي: العلوم والمهارات المهنية، كما يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الامتحان في ثلاثة مواد هي: حفظ القرآن الكريم وتجويده، والتربية الفنية، والحاسب الآلي، فيما يؤدي طلاب وطالبات البرنامج التأهيلي الامتحان في مادة: أصول الدين ورقة ثانية وتضم التوحيد والسيرة.