وزير السياحة: عدوان غزة أثّر على معدلات السياحة بالسلب لنحو 50% فى بعض البلدان

أكد أحمد عيسي، وزير السياحة، تعرض السياحة الإقليمية لانخفاض في الربع الرابع من عام 2023، مشيرًا إلى أن أحداث غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أثرت على بعض البلدان، حيث انخفضت فيها معدلات السياحة إلى نحو 50%، بينما ارتفعت معدلات السياحة في مصر إلى 8%.

وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها: مصر في الربع الرابع من العام الماضي ارتفعت فيها نسب السياحة، لتصل إلى نحو 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى رقم فى تاريخ السياحة المصرية، ويرجع ذلك إلى وجود سياسات واقعية حقيقية.

وأشار إلى أن: صناعة السياحة مصدر مهم للعمالة والعملة الصعبة، ونحن قادرون على وضع توقعات سليمة بمجرد انتهاء أزمة الحرب على غزة.. وأطمئنكم إن الدنيا ماشية كويس فى الأسابيع الأولى من عام 2024.

الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية خلال أسابيع

وأكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

وقال: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبًا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.

وتابع الوزير: صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحًا أن العشر شركات الكبيرة التي تمتلك 26% من السوق السياحية.