الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم عبر 30 ألف مخبز

خبز
خبز

انتظمت عمليات إنتاج وصرف الخبز المدعم اليوم الأحد، الموافق 21 من يناير الجاري، إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، وذلك بعد توقف عمليات الصرف لبعض البطاقات يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة التموين،  أن عمليات صرف الخبز المدعم إلى المستفيدين انتظمت، وجميع البطاقات التي تم ايقاف صرف الخبز المدعم لها من خلال سيستم صرف الخبز المدعم، خلال اليومين الماضيين، عادت إلى الصرف دون أي مشاكل.

إيقاف صرف الخبز

وكشفت المصادر عن أسباب ايقاف صرف الخبز لبعض البطاقات التموينية على مدار يومي الجمعة والسبت، لافتًا إلى أن الشركة المسؤولة عن سيستم صرف الخبز، كانت تجري بعض التحديثات التقنية على السيستم، لإيقاف أي ثغرات يمكن من خلالها التلاعب بعمليات الصرف، أو تسجيل عمليات صرف وهمي.

وأشارت إلى أن البطاقات التموينية التي تم إيقافها عن صرف الخبز المدعم خلال يومي الجمعة والسبت قامت بصرف حصة من الخبز أزيد من الحصة المقررة للبطاقة التموينية، ولقد تم سد هذه الثغرة تماما، بحيث أنه لن يسمح سيستم الصرف بذلك بعد التحديثات التقنية الجديدة.

وتصرف وزارة التموين الخبز المدعم إلى أصحاب البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 71 مليون مواطن على 23 مليون بطاقة بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن، بسعر 5 قروش، وتتحمل الدولة فرق تكلفة إنتاج الخبز المدعم، والتي تتجاوز 95 قرشا الرغيف الواحد.

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