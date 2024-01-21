الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تسرق طن أسياخ حديدية مسروقة في شرم الشيخ

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عمال خردة بحوزتهم أسياخ حديدية مسروقة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.

جرى ضبطهم وبحوزتهم طن أسياخ حديدية ومطرقة حديدية كبيرة الحجم وسيارة ملك وقيادة أحدهم.

بمواجهتهم قرروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى مجال السرقات المتنوعة، كما أضافوا بأن الحديد المضبوط بحوزتهم قاموا بالاستيلاء عليه من أحد المناطق بنطاق المحافظة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية تشكيل عصابي أسياخ حديدية مطرقة حديدية

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