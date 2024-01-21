الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دق 23 بئرا ارتوازيا وحصول محطتى سدود ودناصور بالمنوفية على شهادة "TSM"

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه فى سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب تم تطوير ورفع كفاءه مروقات محطة الخطاطبة البحاري وصيانة الخزانات العلوية التابعة للصندوق الاجتماعي.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم دق 23 بئرا ارتوازيا بمحطات المياه لرفع الكفاءة وسد احتياجات المواطنين ورفع كفاءة مرشحات محطات ( طوخ دلكة، الحامول، سمادون، صراوه، رمله الانجب، منوف المرشحه، محلة سبك، سنجرج، منشاه سلطان، طملاي، سدود ).

 و ذكر أن هذا العام شهد حصول محطة سدود المرشحة ومحطة معالجة دناصور على شهادة الادارة الفنية المستدامة tsm  و تجديد الشهادة لـ 4  محطات مياه  " بهناي المرشحة – طوخ دلكا البحارى  - كفر الخضرة – بركة السبع " بالاضافة الى تطبيق تعليمات التشغيل القياسي sOp  و تعليمات الصيانة القياسية SMP  لمحطتي معالجة سبك الضحاك ومنشاة سلطان ومحطة مياه كفر القرنين البحارى

 تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمحطة شبرا خلفون

 وكذلك تنفيذ التعليمات الصادرة بشان ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمحطة شبرا خلفون وتنفيذ لوحه تحسين معامل القدرة بالتنفيذ الذاتي بمحطه مليج المرشحة.

وأضاف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، أنه في مجال الصرف الصحي تم رفع كفاءة الأعمال المدنية بمحطات معالجة جنزور وقويسنا ومحطتي معالجه كفر السنابسة والغوري وصيانه أحواض التهوية بمحطة معالجة المنطقة الصناعية ورفع كفاءة أحواض التهوية بمحطه معالجه قويسنا واستكمال منظومه الزيوت والشحوم وفصل الرمال لمعالجة توسعات قويسنا، بعد نقل تبعية التشغيل وصيانة حوض RBC بمحطة معالجه سبك الضحاك وصيانة منظومة الهواء وإصلاح "البلاور" الخاص بمعالجه كفر الخضراء وصيانة لوحات الكهرباء والبلورات والاسكانر الخاص، لمعالجة توسعات المياه، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظة المنوفية مياه المنوفية تجديد ل٤ محطات حصول محطتى سدود المرشحة ومعالجة دناصور على شهادة TSM دق ٢٣ بئر

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