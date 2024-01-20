وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رصد طاقم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أثناء تسجيله لمجريات الاجتماعات الأمنية على شريط صوتي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، إن جالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.

وذكرت أن جالانت هدد وزير الشئون الاستراتيجية رون ديمر بإحضار "قوة جولاني" للسيطرة على الوضع في وزارة الأمن، مضيفة أن جالانت يمتنع أحيانًا عن الرد على اتصالات مكتب نتنياهو لأيام كاملة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 24 ألفًا و927 شهيدًا، و62 ألفًا و388 مصابًا.