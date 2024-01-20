السبت 20 يناير 2024
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رياضة

حسين عموتة مدرب الأردن: التعادل مع كوريا الجنوبية نتيجة إيجابية

الحسين عموتة
الحسين عموتة

أكد المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني أن التعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، يعد نتيجة إيجابية.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن التعادل كان مهما جدا بالنسبة للمنتخب الأردني أمام منتخب قوي ومرشح للمنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء مثاليا من جميع النواحي وأظهروا روحا عالية طيلة فترات المباراة، كما أبانوا عن شخصية قوية وتركيز ذهني عال، حيث لم يتأثروا بالتأخر المبكر في النتيجة عبر ركلة جزاء.

وأوضح عموتة أن التحضير للمباراة كان مثاليا، حيث أدرك كل اللاعبين المسئولية الملقاة على عاتقهم، وأدى كل منهم دوره على أكمل وجه، مشددا على أن الصورة التي قدمها المنتخب الأردني في البطولة تعتبر مغايرة تماما عن تلك التي كان عليها خلال فترات التحضير قبل المنافسة، وأن الوقت كان عاملا مهما ومساعدا في إيصال كل الأفكار الفنية والتكتيكية لجمع اللاعبين، وإبعادهم عن الضغوط الكبيرة.

ووجه المدرب المغربي الشكر للجماهير الأردنية والعربية التي ساندت فريقه، مشيرا إلى أن ذلك دفع لاعبيه لتقديم أفضل مستوى ممكن أمام كوريا الجنوبية.

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