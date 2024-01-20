بلاسخارت: العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع فى المنطقة

قالت الممثلة الأممية في بغداد، جينين هينيس بلاسخارت، إن الحرب في غزة والأعمال العسكرية في أماكن أخرى تهدد باندلاع "مواجهة كبيرة" في المنطقة وتؤثر على استقرار العراق.

واعتبرت بلاسخارت، الهجمات المستمرة من داخل العراق وخارجه تقوض ما تحقق من استقرار في السنوات الأخيرة، مضيفة: "العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع في المنطقة".

وكانت قاعدة عين الأسد، غرب الأنبار، تعرضت مجددًا لهجوم صاروخي مساء السبت.

وكشفت تقارير أمنية عراقية، عن أن هجومًا استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية بأكثر من 20 صاروخًا.