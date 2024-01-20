السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلاسخارت: العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع فى المنطقة

جينين هينيس بلاسخارت
جينين هينيس بلاسخارت

قالت الممثلة الأممية في بغداد، جينين هينيس بلاسخارت، إن الحرب في غزة والأعمال العسكرية في أماكن أخرى تهدد باندلاع "مواجهة كبيرة" في المنطقة وتؤثر على استقرار العراق.

واعتبرت بلاسخارت، الهجمات المستمرة من داخل العراق وخارجه تقوض ما تحقق من استقرار في السنوات الأخيرة، مضيفة: "العراق معرض لخطر الانجرار إلى الصراع في المنطقة".

وكانت قاعدة عين الأسد، غرب الأنبار، تعرضت مجددًا لهجوم صاروخي مساء السبت.

وكشفت تقارير أمنية عراقية، عن أن هجومًا استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية بأكثر من 20 صاروخًا.

الممثلة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت غزة استقرار العراق الصراع قاعدة عين الأسد

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